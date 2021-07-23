疫情將於27日調降2級警戒，交通部今天表示，台鐵及高鐵限制發售座位數以7成為上限，車上禁止飲食。台鐵也將開放對號列車持電子票證乘車；高鐵則實施全車對號座。

全國歷經2個多月3級警戒，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，行政院今天宣布27日起將降為2級警戒，部分場所、活動防疫規定也將鬆綁。

交通部表示，台鐵鬆綁車站非付費區開放餐廳內用，但原則依衛福部規定及各地方政府規定辦理，且開放對號列車可由旅客持用電子票證及定期票乘車（太魯閣、普悠瑪、觀光列車及團體列車除外）。

交通部說，台鐵列車上及車站內（除非付費區餐廳外）仍禁止飲食，列車上也停售便當、飲料、食品及各項推車商品；對號列車限制發售座位數以7成為上限，不發售無座（站）票；車站大廳、公共空間暫停租借。

高鐵部分，交通部表示，一樣放寬車站非付費區開放餐廳內用，但車上仍禁止飲食，列車上也停售便當飲料外，高鐵也不開放自由座，全車實施對號座並持續實施擴大類梅花座的售票派位原則，並限制發售座位數以7成為上限。