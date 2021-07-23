行政院長蘇貞昌今（23）日召開政院擴大防疫會議，會後蘇貞昌裁示，在斟酌整體疫情日趨穩定，並與各縣市現行溝通聯繫後，確認自27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。至於各行業活動的防疫指引，由指揮中心於今日下午記者會中統一公布，各項細節，也請各部會召開記者會，向各相關業者報告。

指揮中心指出，22日下午針對調降疫情警戒標準至第二級之相關防疫措施規劃草案與各地方政府進行討論，而各地方政府對於指揮中心所提出包括集會活動人數上限（室內50人、室外100人），以及餐飲內容原則依照衛福部規定處理等通案性原則，也積極提出相關意見，在經過溝通協調後，各部會也針對相關的業務狀況進行調整。

蘇貞昌表示，百工百業包含各種樣態，指揮中心公布防疫指引後，仍然會有許多例外性的個案需要各部會給予指導，也請各業種的業管部會，與指揮中心持續討論，訂出明確的防疫規範，讓防疫、生計和健康能夠兼顧。

而下午指揮中心記者會宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，但通則性原則還是遵守：像除飲食外，外出全程配戴口罩、執行實聯制、保持社交距離、營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少每人至少2.25平方公尺，室外空間至少1平方公尺、集會活動人數上限，室內50人，室外100人等。餐飲的內用維持微解封的規定，室內須有隔板，及保持社交距離。

另外，婚宴、公祭可開放。公祭遵守內政部相關防疫規定處理，婚宴則須遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，不得逐桌敬酒。休閒娛樂場所，如歌廳、舞廳、夜總會、MTV、KTV等，以及教育學習等場域：如社區大學、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所也是仍須關閉。

陳時中表示，開放室內外運動場館，如保齡球館、撞球場開放；幼兒園、托嬰中心、補習班可以開放，但有一定的指引要依循。超商、賣場內用區可開放；民俗宗教遶境進香遊行不開放，普渡、公祭可開放；旅行業者50人以下有條件開放，保持一定社交距離；

戶外空間如釣魚場、釣蝦場開放，但要戴口罩、保持社交距離；美術館、博物館、圖書館等靜態展覽場開放，但須遵守人流的管制；表演場所表演者若需脫口罩，則須離觀眾席離3公尺以上，並兼顧梅花座等原則。

雖降級有望，但離完全解封還有一段距離。因應廣大上班族的期待，以及疫情期間的求職需求，1111人力銀行特闢防疫在家工作專區，協助求職者有效且快速媒合各大產業，找到居家辦公的理想職缺。