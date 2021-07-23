隨著國內疫情近日趨緩，今日上午行政院宣布7月27日將降為二級警戒，並搭配各公共場所防疫措施，避免疫情再度升溫。而玉山國家公園近日也傳出排雲山莊的抽籤登記人數逐漸回升，由於該山莊是攀登玉山主峰的主要中繼站，室內約有100多床的床位，往年同期在假日想要拼手氣，抽中住宿資格的旅客，約在4000人上下，隨著疫情趨緩目前也回升到3000人左右。但下午內政部宣布，目前各國家公園的山屋、生態保護區仍暫不開放，但會開放國家公園內的戶外遊憩據點以及露營區。

內政部指出，配合二級警戒，開放室內集會50人、室外100人的規範，以排雲山莊為例，雖可用「降載」的方式，只開放50床或更少的床位，但考量山屋硬體設施較為簡陋、且床位皆採大通舖的形式，而山友們來自四面八風，恐提高染疫風險，故決定暫緩開放；至於露營區及其他戶外遊憩區，則可依維持安全社交距離等方式辦理，故列為第一階段開放範圍。

玉山國家公園管理處也貼心提醒，山屋住宿的抽籤方式為，當日開放下個月同一日的抽籤登記，按照往年資料，中籤率約為2.5%，其實要抽中不容易。而受疫情影響，民眾配合居家防疫，難免體能下滑，可先自我鍛鍊、精進體能後，再上山一探台灣最高峰之美。

另外，1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情雖降為二級，台灣還未走出疫情陰霾期，民眾還是要遵守規定，持續忍耐，在這期間，深知民眾求職找工作不容易，1111推出了在家工作專區以及兼差打工專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作等職務，先求有再求好，也不易受後續疫情走勢影響。