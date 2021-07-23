110年全國運動會將於10月16日至21日在新北市舉行，台南市長黃偉哲說，為確保選手在訓練期間及10月比賽期間保持健康，將安排南市全運會代表隊職員及選手700多位優先打疫苗。第一梯次包含14項球類資格賽及提前比賽項目代表隊成員共293位，27日將於黃金海岸方舟接種站施打，第二梯次約450位預計9月施打。

黃偉哲表示，選手訓練及比賽多在室內運動場館，期待台南市代表隊獲取好成績同時也希望優先照顧代表隊的健康，考量有14項比賽項目會陸續提前開始，因此安排盡早讓代表隊打疫苗，產生免疫力，確保參賽選手健康。

鄭新輝說，全運會代表隊施打會分成2梯次，第一梯次包含14項球類資格賽以及提前比賽項目代表隊成員共293位，27日於黃金海岸方舟接種站施打。第二梯次包含其餘代表隊成員估計約450位，9月施打。代表隊中有65位年齡未滿18歲，雖還無法施打疫苗，但周遭選手及職員施打後，也可讓65位獲得一定保護。

台南市體育總會理事長吳志祥表示，選手若無法安心訓練就無法獲得好成績，非常感謝市長優先照顧選手安排施打疫苗。