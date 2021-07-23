打疫苗成全民運動，被認為相對安全的莫德納疫苗，在昨（22）日新增的8名

接種後死亡的名單中，出現3名是施打莫德納，其中包含最年輕的死亡者，為36歲男施打後13天死亡。

中央流行疫情指揮中心說明，該男性本身有心衰竭與乾癬免疫疾病，接種莫德納疫苗後第2天，開始出現身體發熱症狀，接種後第13天被發現在家中死亡，死因仍待釐清研判。應該是接種莫德納疫苗後死亡最年輕個案。

根據指揮中心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種後不良反應事件通報資料，21日新增5例AZ疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡為67歲至91歲間，為接種疫苗後3日至33日間發生；同期間新增3例莫德納疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡為36歲至84歲間，為接種疫苗後4日至13日間發生。

目前累計478例COVID-19疫苗接種後發生死亡事件，年齡為2個月至101歲間，其中340人為75歲以上長者，至於發生時間為疫苗接種後當日至58日間發生；依疫苗品牌區分，其中有426例為接種AZ疫苗，有52例為接種莫德納疫苗。

針對接種後其他嚴重不良事件，21日間新增31例疑似AZ疫苗相關，發病年齡27歲至90歲，為接種疫苗後當日至63日間發生；同期間新增22例疑似莫德納疫苗相關，發病年齡26至89歲，為接種疫苗後當日至14日間發生。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，行政院宣布下周27日起降為二級警戒，但許多企業仍在觀望，並實施各項應變措施，讓企業內員工能夠共同抗疫，展現企業經營韌性。1111人力銀行「1HR人資管理系統」遠端管理，已幫助許多企業度過緊急時刻。另外，1111人力銀行在疫情期間，推出了在家工作專區以及兼差打工專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，先求有再求好，較不易受後續疫情走勢影響。