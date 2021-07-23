全台房市因疫情突然爆發，熱絡的市場按下暫停鍵，但依舊有買賣熱絡的社區，據591實價登錄整理全台上半年交易熱門社區，幾乎都是10年內的「新古屋」，冠軍是由「國賓大悅」拿下，該社區位於房價近期往上衝的竹北市，不少看準市場發展炒房的投資客趁房價高點，荷包賺飽獲利了結，投資買盤絲毫不受政府打炒房影響。

台灣房市從去年一路火熱，但今年突被新冠肺炎疫情影響，交易熄火，不過還是有社區陸續有成交，據591實價登錄整理上半年六都、新竹的交易熱門社區，冠軍位於近年房市蓬勃發展的竹北市縣三重劃區的「國賓大悅」，當時建商銷售主打低自備，吸引不少投資客搶進，近來竹北房價高漲，該區段更是有4字頭的成交紀錄，投資客趁此時樂得獲利了結出場，另外，位於高鐵特區的「三上時上」同樣也是受惠投資客買盤，拿下第九名。

新北市進榜的社區均是超過千戶以上的大社區，亞軍則是由新北市汐止的水蓮山莊，該社區為超過2千戶的大型造鎮社區，鄰金龍湖，環境清幽，公設比25%，室內使用坪數實在，深受不少購屋族喜愛。屋齡3年的「土城日月光」為本次調查第八名，中古社區像是「巨蛋東京花園廣場」因有1房低總價產品，吸引預算有限首購族搶進，擠進第十名。

殿軍「皇翔歡喜城」社區為桃園A7合宜住宅，今年4月轉賣陸續解禁後，釋出許多待售物件，除原有的捷運機能外，當年認購價約在單坪15萬元，現在上半年成交平均價格已來到20萬元，光是第一手屋主轉手已賺3成。

台中有西區的「城市經典」以及西屯區的「新杜拜」上榜。台南這次有三個社區擠進熱門社區，均為興富發建設開發、具有投資效益的小宅產品，像是永康區的「真愛」就有南科、永康工業區就業人口等租屋需求，另外位於國平重劃區的「新悅城2」屬於大型造鎮社區，周邊有亞果遊艇城開發計畫也帶動未來房市發展，交易維持一定熱度。