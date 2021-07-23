中央疫情指揮中心宣布全台疫情警戒將於27日降至二級，金管會表示，公開發行公司股東會場地容留人數限制，自27日起比照放寬為室內50人、室外100人以下。而銀行網銀及實體ATM跨行轉帳免收或減收手續費延長實施至8月3日，保險業暫行措施亦持續沿用。

銀行局副局長黃光熙表示，網銀及實體ATM自5月20日起實施跨行免費轉帳免收或減收手續費措施，雖然疫情警戒27日起降至二級，但仍將提供7天的手續費優惠緩衝期，於8月3日起恢復由各銀行自行決定的原收費措施。

而銀行以彈性方式提供金融商品及服務措施，只要全國任一縣市疫情警戒仍在二級以上即繼續適用，銀行業可於符合內控原則下，經內部授權程序後採行其他替代方式辦理，上述調整亦不列入金融檢查意見。

針對銀行業調整分支機構每日營業時間及受理業務種類措施方面，黃光熙表示，雖然目前所有銀行分支機構均已恢復正常營業時間，但考量部分分支機構仍有因應疫情而調整需要，將是個案銀行申請予以核定。

同時，銀行業仍應持續提供員工相關防疫措施，如定期消毒各金融機構營業場所、提供各營業單位充分防疫物資等，並持續宣導民眾多利用網路或行動銀行、ATM、電子化支付等金融服務，以減少接觸性風險。

證期局副局長郭佳君表示，公開發行公司實體股東會的場地容留人數，自7月起放寬為室內20人、室外40人以下。此次配合指揮中心調降疫情警戒，容留人數限制27日起比照放寬為室內50人、室外100人以下，將督導集保結算所儘速修正相關防疫作業指引。

據金管會統計，應於7～8月召開股東會的1930家上市櫃及興櫃公司中，截至今日已有814家召開，26日有63家、27～30日合計有253家公司將召開股東會。至於8月則已有368家公司公告將召開股東會。以此推算，尚有432家公司尚未敲定股東會召開日期。

保險業方面，保險局副局長王麗惠表示，考量疫情期間仍應減少人與人間接觸，為滿足消費者各類保險服務需求，原先因應三級警戒採行的相關暫行措施仍繼續沿用，以維護消費者、從業人員健康，並有利保險業務持續推動。

上述相關暫行措施，包括壽、產險或保經代公會所報的保險服務，涉及親晤親簽與紙本作業可先採拍照上傳或電子郵件回傳，以及防疫保單開放以集體投保辦理、暫免防疫保單網路投保業務電訪作業、車險保費分期或緩繳、壽險業保費緩繳等。

至於保單借款優惠利率紓困方案，申請期間則維持至9月底截止，保險業辦理不動產投資暫行措施亦維持延長至紓困特別條例屆滿日、即明年6月30日截止，提醒有需要者可於期限內提出申請。