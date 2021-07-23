美股隔夜收高，科技大型股領漲；然內地指數收黑，港股幾乎全日低走。

周五香港恆生指數收跌401.86點或1.45%，為27321.98點。國企股(H股)跌167.52點或1.67%，為9839.05點。

科技指數跌近3%。騰訊、小米、快手皆明顯下挫。

教育相關的支援服務股大跌11.3%，為表現最差的板塊。

教育股集體下挫。新東方在線跌40.6%，報30.2港元；思考樂教育跌逾28%；天立教育跌11%。據了解，內地對於校外培訓的學生負擔有意見，監管力度可能增強，對教育培訓產業的規範管理將趨嚴格。中金並將新東方目標價從40.8港元，大幅下調為12.2港元。

體育用品股集體收黑。李寧跌8%；安踏跌逾4%，特步國際跌7%。瑞信稱國產品牌的愛國情緒優勢，已在六、七月消失，愛迪達和耐吉等外資品牌已開始在市場推廣活動，七月訂單大幅成長。