遊戲風潮席捲全球，疫情期間拉長在家時間，更把民眾遊戲產業的需求，推向高峰。近期美國互動娛樂軟體公司EA舉行線上發表會，正式公開科幻生存戰慄經典遊戲《絕命異次元》重製版。根據官方說明，這款重製版取自 2008 年初代版本的《絕命異次元》，重製版將在 PC、PS5、Xbox Series X 平台推出，讓遊戲迷疫情宅在家完全不無聊。

遊戲娛樂需求多，職缺自然也跟著爆量。旗下坐擁《星城Online》、代理《Hello Kitty夢幻樂園》等多款遊戲的「網銀國際」，現正強力招募新血，包括遊戲程式、軟體工程師、遊戲企劃師等職缺，想擠身「網銀國際」一份子，好消息是除了上述工作須符合條件外，因應畢業求職季，部分職缺特別標示「新鮮人可」，提供應屆畢業生投遞。

另外，近年來，網銀國際推動1年制實習計劃，將於實習結束前，為有意願轉任正職的實習生進行考核，實踐「畢業不失業」、「畢業即就業」的目標。

而同樣知名的「天下數位科技」，也如火如荼招兵買馬，網羅遊戲企劃工程師、軟體研發工程師，同時開出部分不拘學經歷的職缺，也讓新鮮人有機會加入「天下數位」。「天下數位科技」在地經營20餘年，致力於大型遊戲機台軟硬體開發設計，擁有自有品牌及駐外服務據點，員工福利不勝枚舉，按摩躺椅、遊戲機、下午茶，讓同仁樂在工作，是名副其實的幸福企業。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，面對競爭激烈的就業市場，求職者不僅要贏在起跑點做好準備，還要「提前卡位」。提前卡位最好的方式，不外乎是就學期間申請實習或打工，因此黃若薇建議，像「網銀國際」如此絕佳的實習機會，準新鮮人可以好好把握。畢業前提早做好規劃，讓自己順利「卡上位」，方能順利無縫接軌就業市場。