國立暨南大學《科斯莫的夢與網》，呈現多元文化。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

國立暨南大學在線上舉行《科斯莫的夢與網》策展與視訊研討會，包含「追光」、「陷落」、「混雜」3個展間，展現全台第1個「東南亞學系」高質量的研究，與豐沛的教學量能。

暨大透過4個學院、11個系所、19位教師、37位業師的參與，共開設24門課程，60場跨領域AO站活動，修課人數526人，產出120篇課程紀錄，61篇入選敘事力創作，並將753份學生回饋與建議，學生的紀錄、策展作品、甚至是教案全部在網上公開展覽。

《科斯莫的夢與網》展現暨大東南亞系師生們的反省性思考、創作力與批判敘事力，更呈現年輕人涵蘊真摯且深厚的人文關懷，在功利主義瀰漫的時代，更是彌足珍貴的成果。

暨大校長武東星校長表示，暨大東南亞系是全國第1個以東南亞命名的大學科系，該系師生所執行的保羅計畫，展現國立大學師生肩負的社會責任，戮力追求聯合國永續發展目標中的消弭不平等、和平與正義，持續展現人文關懷與人道，落實以人為本的精神。

《科斯莫的夢與網》策展，有137人共襄盛舉，線上視訊也充滿歡愉氛圍與熱情對話；外文系戴昀臻分享跨文化族裔的多元想像課程、中文系蕭晴澭分享藝文展示與導覽設計、東南亞系張廷瑋分享多元文化教育、東南亞系潘家安分享監控文化的日常實作。

保羅計畫成員由跨院系、跨族裔、語言、文化、跨學制的人組成，讓學生在小團體內，充分且深入體驗多元異質社會，多層次的面貌。線上特展即日起至8月15日止，之後將移至保羅計畫網站，繼續供外界參觀指教。