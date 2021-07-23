受到烟花颱風外圍環流帶來的水氣，明德水庫22日晚間開始調節性洩洪，先以每秒50立方公尺排放，23日集雨區的水量進入水庫後，改以每秒80立方公尺方式排放，水位接近滿水位，調節性的將容量降低，會保持在60公尺的水位，未來待集水區雨量進入後即可使用。

農田水利署苗栗管理處處長謝福弘表示，明德水庫逼近滿水位，從22日晚間起就開始以每秒50立方公尺調節性洩洪，由於水氣豐沛，23日一早，為因應集水區水量進入水庫，改以每秒80公尺立方公尺洩洪。

謝福弘也說，今年二期稻作灌溉的水量不虞匱乏，也請農民安心。去年至今年上半年，台灣受到百年乾旱影響，水庫一度見底，所幸梅雨給力，颱風也帶來大量水氣，明德水庫接近滿水位，使管理單位在暌違400多天後，再度調節性洩洪。

苗栗地區經歷大乾旱，曾經實施供五停二措施，除了明德水庫，包含鯉魚潭水庫及永和山水庫都見底，幸好5、6月接連而來的梅雨，讓水庫蓄水量節節上升，暫無缺水危機。