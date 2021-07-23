高雄市拼市民疫苗覆蓋率卯足全力，高雄市21日公布民眾疫苗覆蓋率已經破25％，副市長史哲再宣示力拼7月底30％覆蓋率。平常做為演唱會、商展的高雄巨蛋，防疫期間成為高雄巿大型的疫苗施打站，白天打、晚上也\打，23日更規劃為7840人施打疫苗，是高雄大型接種站單日最高紀錄。

高市副市長史哲23日上午前往訪視高雄巨蛋接種站時表示，這次高雄巨蛋注射站的新挑戰，除了全日提供服務外，單日目標還要完成近7840人次注射，將是高雄大型注射站的單日注射數新紀錄。同時為配合年齡層逐漸下降，從透過宇美町式長輩坐、醫護動的注射服務，到壯年人口以跑站式醫護坐、注射者移動，不僅調整注射服務的速度、增加注射人數，更也代表防疫的進展。

關於夜間施打疫苗，史哲指出，這期注射服務加開多場次的夜間服務，主要是因應上班族安排，在降級微解封的前夕，不得不說巨蛋注射是相當高成本的注射服務，當疫情進一步趨緩，巨蛋將恢復賽事與演唱會等活動。

在各縣市力拼疫苗覆蓋率，確保民眾健康安全的同時，1111人力銀行也在就業領域為大家提供服務。發言人黃若薇表示，全球抗疫尚未成功全民仍須忍耐，目前台灣還未走出疫情陰霾期，民眾求職找工作不容易，1111人力銀行特闢防疫在家工作專區，以及兼差打工專區協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。