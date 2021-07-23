日本桌球甜心福原愛在年初返回日本，就是為了東京奧運桌球球評工作，但在3月爆出婚變又被拍到和已婚高帥男過夜，不倫風波讓形象重創，一度傳出工作全沒了；不久前日本名嘴井上公造爆料福原愛球評工作有譜，但今（23）晚東奧即將開幕卻不見任何電視台宣布聘請福原愛解說消息，反倒是網友紛紛表態，痛批「才不想看到搞外遇的女人」。

16日《東京體育報》報導指出，福原愛和江宏傑在8日正式結束5年婚姻，井上公造也在節目透露，福原愛處理完家務事，有電視台已正式敲掉讓她擔任東奧桌球項目球評；福原愛從桌球選手退役，近年來在桌球賽事的講評都獲得肯定，無論是專業口吻或是對選手們心情的點評，讓球迷能更了解比賽脈絡。

不過，在8日公布離婚消息後，福原愛持續神隱中，今晚更是東京奧運開幕典禮，至今日本尚未有任何一家電視台證實有聘請福原愛解說的傳聞，不免讓外界好奇福原愛是否真的能強勢回歸；但日前日媒《Daily新潮》報導指出，有電視台不具名員工認為，東奧屬於商業性質轉播，少不了贊助商，如果找福原愛不免令廠商覺得觀感不佳。

另外從福原愛可能復出東奧球評工作的消息曝光後，在推特上能看到許多日本網友的反彈聲浪，「想好好看比賽，不是過去選手的八卦」、「就算她（福原愛）是金牌得主、世界第一，但我不想看到外遇的女人」。