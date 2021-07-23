隨著國內疫情逐漸緩和，行政院於今（23）日宣布，自7月27日起降為二級警戒，不過多數民眾仍持保留態度，認為應先提高疫苗覆蓋率、增加全體保護力後再行放寬。中央流行疫情指揮中心及食藥署於昨（22）日宣布好消息，除了完成188萬劑AZ及莫德納疫苗的封緘檢驗作業之外，也與莫德納公司簽署了3600萬劑疫苗合約，其中100萬劑將於今年第4季到貨。

食藥署表示，已完成188萬劑AZ及莫德納疫苗的封緘檢驗作業，其中包括日本第3次捐贈的AZ疫苗97.3萬劑、我國自行購入的AZ疫苗56萬劑，以及莫德納疫苗34.9萬劑，皆為7月15日下午抵台入庫，目前皆已核發封緘證明書，將交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，已與莫德納公司簽署了3600萬劑疫苗合約，其中100萬劑將於今年第4季到貨，明年、後年則分別訂購了2000萬劑及1500萬劑。陳時中也提到，接下來無論是開放混打，或是對付變種病毒，基本上都會以次世代疫苗為主，考量疫情捉摸不定，也有流感化的可能性，備妥次世代疫苗，對於整體疫情控制會更有幫助。

此外，因應疫情期間，許多勞工有兼差補貼需求，以及學生的暑期打工需求，1111人力銀行特闢兼差打工專區，協助求職者有效且快速地媒合各大產業，找到適合自身的工作。