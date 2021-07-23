從事壓縮機黑手的阿佑已經48歲了，近來卻鬧婚變，老婆認為他常常充耳不聞，直覺他就是故意的。阿佑喊冤：他的雙耳經常有雜音，聽力愈來愈差，他只好上醫院求診，原來是「這個原因」讓他困擾了。

阿佑上醫院自述工作環境，現場的噪音可能影響到聽力，以一天上班8小時來說，平均音壓超過85分貝，雇主應讓勞工配戴有效耳塞、耳罩防護；若達90分貝，每天最多只能工作8小時；假如噪音再增加5分貝，工作時間必須減半。

阿佑說，他從事這行已經好幾年了，整天在作業現場敲擊、切割、磨輪、剪裁、壓縮的噪音，對他習以為常，有時忙完一天後，下班會聽不到其他人講話或電視的聲音，但周日休息後會好一些。他說，年輕時戴耳塞嫌麻煩，公司規定要戴耳罩，也覺得不需要，經年累月下來，逐漸覺得電視、音響要開很大聲才聽得到，原本認為是年紀大了退化，直到記憶力和注意力也減退，連原本吃藥控制的高血壓也變得不穩，才來就醫。

然而，由於人口快速老化，數十萬人採取多重用藥在控制慢性疾病，帶來了其他的副作用，其中之一就是慢性病藥物對內耳造成的影響。一個常用的藥物就是新冠肺炎常被提到的氯奎寧（plaquenil），這是免疫調節藥物，自體免疫疾病病人使用非常普遍，不過，奎寧類的藥物很早就被了解到會造成內耳的傷害與耳鳴，造成損傷比較常見的是耳鳴，但是停藥之後是可以恢復的。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，健康是生活之基石，千萬不可輕忽，面對疫情漸趨緩，行政院也宣布下周27日起降為二級警戒，不過，身為中間份子的上班族也還沒有等到疫苗加持，許多企業仍在觀望，並實施各項應變措施，讓企業內員工能夠共同抗疫，展現企業經營的韌性。1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」遠端管理的強大效能，已幫助許多企業度過緊急時刻。

目前大家憂心的還是如何增進收入，1111推出了在家工作專區以及兼差打工專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作等職務，先求有再求好，也不易受後續疫情走勢影響。