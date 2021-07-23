東京奧運開幕式將在今（23日）晚間7點隆重登場，根據日本媒體報導，日本天后米希亞將於今晚開幕式中，代表地主國日本領唱國歌《君之代》，同台表演者還有知名歌舞伎演員市川海老藏，亮點多多令人期待。

被譽為用靈魂在演唱的日本海豚音天后米希亞（MISIA），出道23年唱紅《Everything》、《夜不成眠都為你》、《再見你一次》等多首經典情歌，更可貴的是，她潔身自愛出道零緋聞，更無不良嗜好，也被認為是代表東奧開幕式領唱的最適合人選。

42歲的米希亞去年11月驚傳因參加電視台錄影，不慎墜馬導致背部骨折，被醫生評估需要6週才能痊癒。所幸她復原情況良好，後來如期在年底的《紅白歌唱大賽》上壓軸復出。

據悉，米希亞今晚將在開幕式獻唱日本國歌《君之代》，與她同台演出的還有歌舞伎演員市川海老藏，兩人攜手向全世界展現日本傳統文化。另外，前世界球后、日本知名網球選手大坂直美，也是奧運開幕式的火炬手之一，更被日媒預測極可能擔任最後一棒跑上聖火台點火的選手。