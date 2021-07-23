英語好就一定找得到工作嗎？日前有英文系畢業的網友在社群發文表示「一年多前考多益780，今年六月底開始想找行政職跟補習班老師，期待薪資是3萬元，但看到人力銀行的幼兒美語和補習班老師薪水似乎較好一點，大約是28~31Ｋ，不知該選擇行政工作還是教學工作」？

此文一出引發網路洗版留言，有網友直接打臉原Po「英文系畢業多益至少要900」、「我高三時考多益就有金證了」、「多益分數是認真的嗎...我英語系，高中畢業就900了」、「雖然這樣很打擊人，但多益700到800想吃外語專業飯碗很難有好的職位」、「幼美、兒美老師錢不多。教高中以上的補習班薪水才會好一點，有點知名度的薪水都不錯」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，從根據1111資料庫顯示，語文補習班老師目前有高達2245個職缺，且平均入行起薪就有3萬元，累積3年資歷的薪資推升到3萬5000元，若是口碑佳、受歡迎的紅牌教師，薪資更是三級跳，甚至自行創立個人品牌補習班也很常見；也有年紀較輕的英文老師在課餘時間會另外接案一對一家教，來增加額外收入，時薪落在500~1000元不定，端視個人教學經驗，整體而言職涯發展穩定且長久。

為加強一般民眾的英語能力，以提升台灣在國際間的整體競爭力，行政院所推行的「2030雙語國家政策發展藍圖」，教育重點包括召聘和訓練更多英語文教師，並鼓勵更多學校在教授體育或社會學科等其他科目時，以英語授課；且雙語政策內容廣泛，包括改善中、小學學生的英語理解及口說能力，甚至對計程車司機提供英語課程，鼓勵企業聘用英語能力較佳的員工，以及製播英語電視和廣播節目，從讀寫能力進階到聽說能力，透過多方管道來提升全民英語實力，黃若薇建議，英語能力佳正在求職的朋友，不妨多瀏覽1111人力銀行尋找合適工作機會。