本土疫情爆發三急緊戒持續了2個多月，為了避免群聚大型博物館、藝術廳、歌劇院等皆暫停對外開放，想要看表演、賞畫、聽音樂都只能居家線上欣賞。由國立中央大學戲劇暨表演研究室主辦，原訂於華山1914文創園區舉行的「第五屆全球泛華青年劇本創作競賽頒獎典禮及讀劇藝術節」，受到疫情之影響，全面轉至線上舉行，並7月月中旬以線上形式辦理本屆頒獎典禮，跨越國界和地理的限制，吸引全球千名觀眾一同線上參與。

全球泛華青年劇本創作競賽主席周慧玲表示，成立該競賽的目標，即是期待透過中/英文雙語讀劇和製作，將青年劇作家的優秀作品擴散「泛」溢給全世界不同角落的觀眾。華山1914文化創意產業園區王榮文董事長說，不管是電視電影、文學小說或表演藝術產業，好的劇本都是非常重要的，能夠擔任本屆競賽的共同主辦，為全球華人的原創劇本做出貢獻，深感榮幸。

第五屆全球泛華青年劇本創作競賽首獎，是由香港編劇鄒棓鈞創作的《麻雀（死）在物流貨倉的晚上》獲獎。得獎的肯定，讓鄒棓鈞擁有更多自信和勇氣繼續堅持創作。貳獎則是由臺灣編劇郭宸瑋奪下，在深入了解在台黑戶面對的身分問題後，回想起自己兒時經歷，毅然創作了《亡命紀事：我是誰？》。

得獎作品以預錄的形式於「雲劇場台灣」播映演出，成為第1個在雲劇場台灣登場的臺灣藝術節及演出。連續3天3場演出，吸引臺灣、馬來西亞、新加坡、日本、美國等多達16個國家、近兩千名觀眾登入觀賞，為臺灣數位展演打開一個全新的天空。

因疫情讓台灣的藝術「疫」外在線上開始一片天，位處台南的成大也努力串起打造南台灣的藝術氛圍，成大藝術研究所即日起到8月底，在成大藝坊推出「臺南．歲月」聯展，邀集12位校友用藝術創作刻劃臺南記憶。搭配臺南即將迎來建城400年，及成功大學創校90週年「藏行顯光，成就共好」主題。

展覽首先推出線上訪談節目，讓聽眾瞭解展覽緣起與策展過程。策展團隊表示，將在活動臉書推出導覽影片，由藝術家線上帶領觀眾欣賞作品。展覽現場已備好限量收藏的作品簡介與觀眾分享，待疫情趨緩，歡迎成大師生與一般民眾前往光復校區成大藝坊，實際走訪、親身探尋「臺南．歲月」。

「臺南．歲月」展覽由成功大學藝術研究所師生共同規劃策展與執行，邀請活躍於藝術界或各領域的畢業校友，號召喜愛藝術、持續有在藝術創作的校友透過作品來詮釋「臺南．歲月」，領略藝術的心靈風景。展覽以水彩、油畫、插畫、攝影、錄像、電腦繪圖及設計等各式不同的媒材進行創作，展出主題包含：成大校園、孔廟、鹽田、節慶、臺南小巷子等。

本次聯展為成大校友回娘家系列活動之一。成大藝研所副教授王雅倫表示，時隔多年舉辦校友聯展機會十分難得，每位藝術家都精心挑選優質作品展出。成大藝研所校友表示，透過聯展加深畢業校友與母校的聯繫，對畢業後不忘藝術熱情，仍在藝術領域努力奉獻的創作者而言，是很棒的鼓勵。

成大藝研所「臺南．歲月」校友聯展。（圖/成功大學提供）

居家防疫一大家子整天形影不離，很多網友都表示想念可以出門上班的日子，行政院宣布7月27日防疫降為二級，全民在安全防疫規範下出門透氣，1111人力銀行發言人黃若薇也鼓勵民眾多接觸藝術薰陶，可以藉此舒緩長期防疫的緊張情緒，也對藝術有興趣的大學生，上1111TUN大學網討論區，開板寫下你對各式展覽的見解，彼此交流，現在很多企業都很重視員工的日常生活與工作的平衡度，說不定哪天面試時，就會被考官問道：最近一次看展示什麼時候？要求你簡短分享心得哩。