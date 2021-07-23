能進入有「護國神山」之稱的台積電（TSMC）工作，是許多人的目標與理想，不論是薪資水準或員工福利，台積電的相關制度總是讓人稱羨。不過近日居然有網友在PPT上貼文，表示在台積電工作10年，現在想離開卻離不開，求鄉民指點如何換工作，引起熱烈討論。仔細看了原PO的原因後，鄉民們直呼：「離不開啦！」

台積電是全世界最大的專業積體電路製造服務公司，目前在新竹、台中、台南進行「模組副工程師儲備計畫」，將運用最先進的操作系統及AI人工智慧界面來進行設備維修、保養，成為推動半導體領域解決問題的工程專業人才。相關職務內容與應徵方式，可至1111人力銀行查詢。

原PO在PTT貼文指出「小弟台積電設備輪班人也當了10年，隨著賺飽的老人，以及剛來沒多久不能適應的新人陸續離職後，最近真的累到撐不住了，每天都有想要留職停薪一下的衝動，但打開人力銀行一看，也沒幾個好工作薪水能夠贏台積電的.....」。

「自己本身又有老婆小孩跟房貸要養，累歸累，但是領的薪水真的還是屌打所有外面的工作，再來是年資都已經上來了，跳槽的話特休什麼的福利都會被歸零，也是得不償失，就這樣每年一直想一直想，不知不覺就已經過了10年，感覺跳到最後，還是只能在台積電裡面換部門.......想知道從台積電要離職的人是怎麼調適心態的.....不然我可能一輩子都離不開GG了」。

看到貼文的網友，多數都好心勸原PO，「台積待了五年以上，基本上就走不掉了，資歷跟薪水，外面的你都看不上眼了」、「身邊一些台積電的朋友個個買車買房，也都跳不走」、「回不去了~因為你的生活需要這些錢就是答案了」、「想想每個月的開銷，你應該就有答案了」

對於轉職，1111人力銀行發言人黃若薇也分享表示，想要轉職的上班族朋友，應該要有全面的考量，建議可先列出轉職的優缺點仔細評比，切勿一時的意氣用事。若已做好完整評估，下定決心轉職，若是有生活、經濟方面等考量，建議最好的轉職時間點，應該是談好下一份工作的時候再提出。此外，「離職的藝術」也要注意，即便要離開了，也不要壞了與前東家、前同事間的情誼。