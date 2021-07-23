中央流行疫情指揮中心5月中旬時將全國升為三級警戒，技檢中心日前宣布原訂7月11日學科延至11月7日舉行，7月26日以前各類技能檢定原規劃受理報名或辦理測試一律延期，但指揮中心今天宣布27日起「降級不解封」，技檢中心今天也宣布27日起各類技能檢定恢復受理報名及測試，但基於防疫考量，僅「美容」職類乙、丙級術科測試屬近距離接觸操作仍暫緩。

勞動部勞動力發展署技檢中心主任楊國聖表示，第二次梯次全國技檢學科考試延期至11月7日辦理，至於術科的部分則會陸續安排；而第三梯次考試簡章預計月底公布，也將有具體日期。

楊國聖提及，至於即測即評部分，則可以接受報名、辦理測試；他也說，部分高職生原擬透過乙級技術士證，以採「技優甄審」方式升學，原本受到疫情影響不得辦理測驗影響期程，但接下來包括在校生測驗等皆可以辦理，壓力就會趨緩。

楊國聖指出，由於「美容」職類除了應檢人外還要自備真人模特兒且不得配戴口罩供應檢人化妝，但宥於防疫規定，難以符合規定，而經詢問高職發現並無學生會考取該證照供升學使用，或有其他法律明定要求該證照才能執行等情事，因而暫緩辦理。