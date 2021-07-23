公費疫苗中央為PK北市匆忙上路？ 柯文哲：應一開始就沒規劃

全台6月7日起打新冠疫苗不須收掛號費，日前傳出新北診所堅持收200元掛號費，還批衛福部長陳時中賴帳，行政補助費僅給40元。台北市長柯文哲表示，中央跟進北市不收掛號費時，大概一天要補助多少都沒規畫，但就講清楚，加減算個統一數字給醫療院所就好了。

民眾黨立委高虹安昨在臉書指出，陳時中雖喊出行政費用補助提升至100元，但剩餘差價還是基層吸收，呼籲提高處置費和行政費。同時也質疑，中央當時喊出的補助，是否為了與北市府提出市民免掛號費做政治攻防，才在倉促之下決策，讓柯文哲承受「收割中央政策」的罵名。

柯文哲對此表示，中央應該一開始沒這規畫，北市府是因對實務的認識，因為打疫苗須給100元的處置費，另外還有40元的行政費，再依各醫院標準收取掛號費，他後來到第一線去看，才發現台大醫院少掉掛位流程，但台大經得起不收掛號費，但不是每家都可以。

柯說，他後來與台北市醫師公會商量，既然疫苗一定要打、每個醫院又收費不同，反而造成民眾的困擾，不如就商議個統一價格，除140元的費用之外，就統一價格再加100元，等於是打一劑要花240元，將耗材、人事費通通包起來。

「中央要跟進的話，大概一天要給多少錢都沒有規畫。」柯說，他也不曉得中央現在的方針，乾脆就講清楚，如果預算沒有編的，現在就重新挪，但簡政輕税是行政的原則，讓打疫苗的速度可以變快，流程可以通暢一點，既然每個都要打，就加減算個統一數字給醫療院所就好了。