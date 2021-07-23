雖指揮中心已宣布下周7月27日起降為二級緊戒，但全台施打疫苗的民眾每天微增加，防疫仍須謹慎，在新冠疫情的威脅下，世新大學的教授群為了配合學校全新投入的教學設備，暑假期間一刻也沒有停歇，採線下分流實際操作、線上遠距課程相結合的方式，積極投入自我精進的教育訓練中。

來自廣播電視電影學系、數位多媒體設計學系、圖文傳播暨數位出版學系等的教師團，自暑假起，就按照原定計畫，展開了為期2個月的密集教育訓練，以適應暑假之後新學期的全新專業課程。根據規劃和建設進度，世新大學在新的學期將有十幾堂課程，是結合新建的LED環幕智能攝影棚，以國際影視領域最領先的技術，豐富並強化與國際充分接軌的教學內容，34位教職員，在兼顧防疫要求的高標準下，分別在臨時搭建的模擬棚和多個高階電腦教室，進行訓練課程與實作演練，以確保新學期的課程進行順利。

世新大學校長吳永乾日前視察教授們的教育訓練實況，對所有參與此次暑假教育訓練的教職員的積極熱忱表示了嘉許，他表示，世新大學近年陸續建置全媒體大樓、雲端數位學習中心、六大教學研究中心等數位創新投資，為讓學生不做職場二度新鮮人，因應110學年度在影視製作、廣告攝影、遊戲開發等領域之創新教學，開展智能棚專業訓練，感謝各行政單位協助規劃課程及嚴謹的防疫工作。

另一方面現在適逢暑假，除了坊間的夏令營全部改採線上進行外，元智大學電機系、元智大學機器人研究社與板橋高中合作，開設「OTTO 機器人暑期營隊」，動手製作機器人，並設計機器人程式，活動全額免費，吸引數十名高中生、國中生踴躍報名參加。

板橋高中於 109 年開始執行新北市教育局為期3年的「創新加速器計畫」，帶領學生們透過「機器人」主題，認識科技與生活的關聯。元智大學電機系乙組林柏江教授、元智大學機器人研究社於109年7月起，即與板橋高中合作，陸續開設多場機器人課程。

「OTTO 機器人暑期營隊」，由元智大學機器人研究社團隊、林柏江教授共同籌畫執行。由於新冠肺炎疫情關係，營隊採用遠距上課方式。機器人的外殼已由社團同學們採用 3D 列印製作完成，連同機器人零件寄給參加的學員們。營隊內容將帶領學員們組裝機器人，並學習機器人的程式設計。

元智向以資通訊聞名，並有大數據、物聯網、人工智慧中心，疫情期間為避免群聚，線上遠距教學已成常態，元智讓高中學生透過營隊的學習與合作，帶領板橋高中學生透過「機器人」主題，認識科技與生活的關聯，促進科技創新的啟發。

元智X板中「OTTO 機器人暑期營隊」線上開課囉。（圖/元智大學提供）

1111人力銀行發言人黃若薇指出，近年來因為課綱改變，加上科技不斷進步，過去學外語是孩子課業外的首要，但近期程式語言變得很夯，坊間有許多實驗教室都是結合程式及機器人的操作教學，連從小玩到大樂高也因為延伸到電動積木讓許多家長願意掏腰包讓孩子多方嘗試，若是孩子年紀偏小不適合集體的線上夏令營，家長可以上1111家教網上尋找適合的家教或伴讀，經過平台把關品質有保障，讓孩子防疫期間學習不中斷。另外，1111人力銀行今年重磅推出1111TUN大學網，提供全台各大學相關資訊以及校園討論區，一手掌握全台大學發燒議題。