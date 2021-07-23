日前傳出新北市板橋區張博揚小兒科診所，原為簽約新冠疫苗公費助院所之一，但因中央要求診所替民眾施打公費疫苗不得收取掛號費，會改以行政費、獎勵金補足各簽約院所的收入。沒想到因政策舉旗不定，導致院所的實質收入減少，且獎勵金發放機制對於基層診所較不利，恐造成第一線的醫護人員「做白工」，進而引發兩派論戰。而該診所在事發後遭取消疫苗配發，但後續逆轉，面對基層抱怨聲浪，中央緊急調升行政費、並新訂獎勵金機制，也恢復該診所疫苗配發資格。

張博揚醫師21日晚間於臉書貼文指出：「依照合約，我收取合理的掛號費用（與過往相同），我們主動聯繫施打對象（市話打手機，貴），認真抽取殘劑，有人爽約要在時限內找人遞補以免浪費。成本較高就算了，疫情趕快結束才是你我衷心期盼的事。」他在文中另痛批：「但是，只因要與政治對手抗衡，卻被免費了！當初江子翠疫情爆發時，我沒有一日休診，但是我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」

事發後，相關單位停止張博揚診所的疫苗配發，網路上也激起熱烈討論，一派網友認為「疫苗是公費購買的，為什麼還要收取掛號費？」，另一派則指出「只有疫苗是公費，相關醫療成本各院所仍須負擔。」而中華民國基層醫療協會也發文給行政院，指出簽約協助公費疫苗注射的院所，虧本替國家執行防疫政策，但卻變成「政府請客，院所埋單」。

張博揚也在同篇Po文指出：「診所應該以質取勝不應衝量。離家不遠，時間方便，不會群聚，甚至假日都有服務。我詳細問診，還會耐心回應問題與衛教，只用最好的針具施打，隔日還會詢問是否有副作用。」他感嘆：「雖然這些都是我覺得我應該我想做的，但是我希望有人看得到。今日政府可以隨口說說就讓人收入歸零，增加的成本卻要同島一命、共體時艱。明天會降臨到誰身上，真的讓人不寒而慄。」

陳時中受訪時說明，配合簽約的診所施打疫苗可申請處置費100元、行政費40元，若以掛號費150元計算，只減少10元；但基層醫療協會理事長林應然則點出，施打疫苗本來就可申請處置費，為了配合政策「免收掛號費」，讓基層診所施打每位民眾疫苗的收入，瞬間從150元降為40元。

由於基層強烈反彈，中央緊急決定行政補助費從原本的40元，調升至100元，另新增獎勵金級距，施打逾500人給予1萬5000元獎勵金、超過千人獎勵3萬元、超過1600人則獎勵3萬元。

但目前基層仍有疑慮，認為提高補助金額是好事，但新的獎勵機制仍未說明計算周期，以及何時發放。1111人力銀行發言人黃若薇表示，面對疫情漸趨緩，行政院也宣布下周27日起降為二級警戒，不過，身為中間份子的上班族也還沒有等到疫苗加持，大家最憂心的還是如何增進收入，1111對此也推出了在家工作專區以及兼差打工專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作等職務，先求有再求好，也不易受後續疫情走勢影響。