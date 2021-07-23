今年外資在台股的影響力式微！央行統計，6月自然人在台股成交比重達73.7%，為2010年1月以來的新高。政府開放當沖和零股交易吸引小資族和年輕族群加入是重要因素。反觀僑外法人6月在台股成交比重降到19.2%，為2012年4月以來新低。

央行今公布，6月證券劃撥月底數達3.0518兆元，再創新高；融資月底餘額達3475億元，創100年6月以來新高，證券劃撥對M1B的貢獻連續7個月超過3%。

針對證券劃撥餘額持續創高，央行經研處副處長蔡惠美表示，這顯示國人對股市的投資依然樂觀，同時國人資股市明顯增加。6月自然人在台股成交比重達73.7%，為2010年1月以來的新高。開放當沖和零股交易吸引小資族和年輕族群加入。反觀僑外法人6月在台股成交比重降到19.2%，為2012年4月以來新低。

央行也指出，6月外資匯出19.14億美元，致使外人新台幣存款減至2194億元新台幣，為今年新低。疫情不確定性升高，股市震盪擴大等，都是外資獲利了結的因素。