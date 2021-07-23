慶欣欣鋼鐵廠烈焰狂燒，機具燒毀。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

慶欣欣鋼鐵廠烈焰狂燒，上百名員工疏散。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

慶欣欣鋼鐵廠烈焰狂燒，上百名員工疏散。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣伸港鄉工西二路的慶欣欣鋼鐵廠23日下午2時許發生火警，廠區內機具起火冒煙，瞬間燃成一片火海，整座廠房火光沖天，緊急疏散上百名員工，下午4點30分火勢控制，初步研判是液壓油過熱，造成火警一發不可收拾，幸好沒有釀成傷亡，讓人譁然的是，工廠工安頻傳，兩個月已經發生3起意外，今天又釀成大火。

全興工業區內鋼鐵廠傳出大火，來得相當突然，彰化縣消防局第一大隊，出動9個救災分隊，23輛消防車，1輛救護車，緊急搶救，救災車組立即佈署泡沫水線進行搶救、侷限火勢。工廠也緊急疏散上百名員工，無人受困，大火延燒近2個多小時後控制，機台等設備機具燒得通紅塌陷，損毀器具和面積，還有起火原因都還待進一步調查。

議員賴清美表示，該鋼鐵廠7月5日才發生死亡工安意外，11日又員工意外送傷住院，接到陳情，今天才向勞工處調閱到工安意外的紀錄，驚訝短短2個月就發生3件，沒想到下午工廠又烈火狂燃？是巧合還是太大意了，工安拉警報，關乎性命安全，豈能輕忽。

根據工作場所之職業災害紀錄，該鋼鐵廠今年5月31日，2位員工，檢查出鋼天車主調定滑輪故障情形，此時天車在精煉出鋼位置要吊盛鋼桶去倒渣，剛好電爐加第一桶鐵，熱輻影響到出鋼天車這邊，造成2位維修人員燙傷，住院，7月05日，廠內1名設籍雲林員工，進行與天車連接鋼樑維修時，使用吊車作維修，吊車吊籃移動不慎，人員從高處墜落，送醫不治死亡。7月11日又發生一位員工被機具夾捲，重傷住院。

慶欣欣為台灣鋼鐵集團下電爐煉鋼廠，也是上櫃上市的鋼鐵廠。這次大火延燒兩個半小時，占地數百坪內廠區內推放有石化物品以及儲放重油機台，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局第一大隊緊急搶救，延燒兩個半小時才逐漸獲得控制，肇事原因還在進一步調查，縣府勞工處和勞檢單位也進行徹查，其中有否人為疏失。