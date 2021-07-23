22日晚間美股造好，不過A股23日早段受壓，大陸監管力度未減的憂慮下，港股22日反彈499點後，23日幾乎蒸發22日升幅。恒指高開17點報27740，已為全日高位，開市後受壓，跌破10天線（約27628點），上午最多挫324點，中午跌275點。

香港信報報導，恒指午後跌幅擴大，最多跌501點，見27222點，蒸發22日升幅。尾市跌幅略為收窄，最終收報27321，跌401點，跌幅為1.45％。大市全日成交額為1395.75億港元。

國企指數23日收報9839點，跌167點，跌幅為1.67％。科指急挫221點，跌幅為2.96％，報7268點。

個股方面，騰訊跌2.4％報531港元，成交居首達89.93億港元。成交第二大是美團，跌2.4％報273.2港元。港交所跌3.5％報521港元。海底撈挫5.4％，為表現最差藍籌。僅6隻藍籌上漲，以石藥漲1.9％表現最佳。