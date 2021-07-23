想要圓滿完成買房大事？那就必須做好功課、清楚明瞭自己權益！在簽約前，除了價格之外，「不動產說明書」、「產權狀況」等重點必須看仔細，讓你買房之路一路順遂又圓滿。

買房簽約之前先看清楚「二狀」、「二本」

土地、建物權狀及謄本就如同房子的身分證一樣，買方需了解土地、建物權狀要檢查哪些重點，首先要先確認權狀上所有權人和委託書上的賣方是否為同一人。

為了避免權狀偽造，所以只看權狀是不夠的，更重要的是調閱謄本，而謄本可以完全呈現房屋的產權，內容較為全面、仔細，在謄本上可以看到主建物、附屬建物與公共設施面積，最重要的土地、建物所有權人、權利範圍、權狀字號等等也都可以在謄本上看到，永慶房屋客法部陳繼先經理表示:「買賣房屋是高金額的交易，權狀及謄本是最基本需要查閱的，更可以藉由權狀及謄本了解房子的狀況，作為參考的依據。」

陳繼先提醒，不是看過了土地或建物所有權狀就代表沒問題了。事實上，不動產的實際現況，是要透過仔細檢視地政機關的土地及建物謄本，才能確認產權現況，如是否遭到限制產權移轉、賣方是否有抵押權設定等情形發生。

買房寶典「不動產說明書」 永慶房屋給你最完整的房產資訊

買房子的眉角多且複雜，如果透過的房仲公司不僅有專業的帶看服務、還能向經紀人諮詢關於房屋及稅費的疑問，房仲公司還會提供「不動產說明書」。其實不動產說明書就像房子的成長紀錄一樣，而一份專業且完整的不動產說明書則需要包含房屋現況說明書、土地及建物謄本、地籍圖及建物測量成果圖等地政機關資料，陳繼先經理提到：「可以從『地籍圖』及『建物測量成果圖』中了解建物所在的土地形狀、大小、座落、界址及面積等，這可是攸關屋主權益的大事，需要特別仔細釐清。」

房仲公司整理的不動產說明書可以讓買方了解一些容易忽略但卻相當重要的細節，消費者可以更加了解房子的特殊注意事項及產權屋況問題，作為是否購買的重要指標。永慶房屋詳細調查買方欲承購之建物及土地狀況，針對每一位買方提供完整且詳細的不動產說明書，還與地政機關建立同步連線的電傳系統，免費提供即時線上查閱委託案件相關產權資料。疫情期間，永慶房屋針對買方更是提供了線上的「專人導覽」服務，永慶房屋的經紀人將拍攝短片來代替疫情期間無法外出賞屋的情況，更隨時透過電話、視訊、影片等方式提供消費者最完整且專業的服務，替每一位客戶圓滿成家。