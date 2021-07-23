時下許多女性作風相當開放，婚前就與多名異性發生性關係，不過大部分的另一半卻很難接受，作家廖輝英日前在「新聞挖挖哇」就分享一名女子「250人斬」的經歷，該女子因為床戰經驗豐富，婚後讓丈夫起疑心為何床技一流，但又不敢讓對方知道自己大戰過250人，讓現場來賓聽後大為吃驚。

廖輝英表示，她認識一個在國外留學的女孩子，身材十分窈窕，長得也很漂亮，與異性第一次約會都會發生性行為，藉此判定對方的性能力是否可以滿足她，再來決定是否繼續交往。

這個女孩到了32歲以為自己不會結婚，便打算繼續保持「開放式關係」，當時她已經創下「250人斬」驚人事蹟，沒想到一名在越南開紡織工廠的小開，對她一見鍾情，展開瘋狂追求，女子也按照慣例，與小開到旅館滾床單，沒想到一試就成固定性伴侶，3個月內便決定要結婚，婚後也生了3個兒子。

問題來了，因為女子婚前床戰經驗豐富、床上功夫太好，婚後老公愈想愈不對，總覺得老婆不僅床技一流、每天都大戰百回合，因此隨口問：「以前交過幾個男朋友？」，女子因為不想過去的豪放行為被揭穿，因此謊稱「4個」，但老公不相信，於是開始限制女子回娘家，即使回去了也必須每隔10分鐘就要視訊一次，甚至連聚會都不准參加。

女子認為自己已經改邪歸正了，不知如何是好，只好寫信向廖輝英求助，表示現在全心在家相夫教子，卻因老公的不信任，讓她萌生離婚念頭，可是仍然不敢對老公坦白自己是「250人斬」，廖輝英則建議她「忍」，只能說她現在必須為過去的「開放式關係」付出的代價。