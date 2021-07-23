日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )旗下代理的ARPG狩龍大作《WildBorn 野境重生》事前登錄人數已突破20萬，並於今(23)日公布將於28日正式上市。此外，官方今同步公開武器美術圖與相關特色，讓玩家在踏入狩獵世界就能旗開得勝、成為最強捕獸者。

《WildBorn 野境重生》世界觀介紹影片

武器美術圖與特色大公開︰成為最強捕獸者

想在環境惡劣、危機重重的「特魯斯」星球上生存，最不可或缺的就是擁有強力且熟悉的武器！官方今釋出多款重砲武器美術圖玩家們可以提前挑選最適合的武器，成為未來荒野中最強的捕獸者！

【重型獵槍】

可更換三種類型的彈藥來進行戰鬥，一旦更換彈藥，其攻擊技能也會隨之更換，如「一般彈」會有如地雷的效果，利於中距離戰鬥；「連發彈」可達掃射的威力；而「榴彈」是轟炸的範圍攻擊，唯一須注意的是無法邊移動邊進行射擊轟炸。且在怪獸攻擊時使用「手動裝填」將會進入彈藥強化狀態，捕獸者們快來體驗此款超酷炫的武器！

重型獵槍

【劍極盾】

「劍極盾」是一款在防禦期間會消耗能量，以防禦值能量的高低來進行戰鬥的武器。每當成功防禦時，會增加武器值，攻擊技能也會根據武器階級不同而顯示各階段的特殊技能。若能在與怪獸交手時，以準確的時機格檔成功，便會啟動「狀態技能」，根據不同武器階級出現不同的狀態技能，是一款須有較高操作技術的武器。

劍極盾

【衝擊槌】

攻擊命中會累積「裝填值」，而「裝填值」每回最多可裝填4顆彈藥，「攻擊技能」會消耗2顆彈藥來進行2連發，其餘技能每使用一次，就會消耗1顆彈藥。「裝填值」滿值後可發動「狀態技能」，如進行「連打攻擊」可獲得攻擊力强化增益、「強化突進攻擊」就可大幅提升移動速度，多項專屬技能就將等待使用「衝擊槌」的捕獸者們來發掘！

衝擊槌

【雙刀】

雙刀在攻擊命中時，可累積武器能量、型態的轉換會持續消耗能量。一般攻擊時，可使用「亂舞技能」，非一般攻擊時則轉換成「突進技能」，為一款靈巧性高的武器，適合敏捷度強的機動型捕獸者！

雙刀

【爆裂劍】

爆裂劍在Combo攻擊命中時可累積其能量值，而當「強化能量」達三分之二時可進入「強化狀態」，可展現出爆裂劍的衝擊性傷害、斬滅眼前的一切阻礙！

爆裂劍

【長矛】

長矛的狀態技能與其他武器略有不同，不用累積能量值即可直接使用、但卻有次數上的限制︰第一個狀態技能為遠程射擊，使用的次數為3回；而第二個狀態技能除了攻擊外，還可使我方及隊友在範圍裡增加攻擊強度與移動速度！

長矛

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