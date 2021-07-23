黨產會認定婦聯社福基金會目前所在的「美齡樓」為不當財產，限期基金會將該不動產移轉國有，婦聯會聲請停止執行，台北高等行政法院審理後，裁准移轉國有部分停止執行，黨產會抗告後，最高行政法院認為「無難於回復損害」情形，逆轉駁回婦聯會的聲請。

今年5月11日黨產會作成處分，認定登記為社福基金會所有的北市林森南路19號的「美齡樓」是國民黨不當取得的財產，該建物房地公告現值約為9.28億元，基金會應於處分書送達30日內，將該房產移轉國有，婦聯會、基金會不服提行政訴訟，並聲請停止執行。

北高行政法院認為，該房地價值約為9.28億元，金額很大，若基金會未來勝訴，國家勢必得負擔鉅額賠償，且將衍生爭訟致社會資源的無謂耗費，且該房地既然已推定為不當取得財產遭禁止處分，無脫產風險，裁准本案訴訟終結確定前，停止執行移轉。

黨產會提抗告後，最高行政法院認為，社福基金會將來獲得本案訴訟勝訴判決確定，衡諸國家資力明顯足以完全賠償，並無難於回復損害之情，且基金會尚有流動資產及基金孳息收入可資運用，不至於業務停擺，無難於回復損害之情形，逆轉駁回聲請。