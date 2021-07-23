鳳林鎮箭瑛大橋改建工程獲得《2020國家卓越建設獎》最佳規劃設計類金質獎、第十四屆優良工程金安獎肯定，縣長徐榛蔚說，通車後將提供在地居民及遊客更便捷安全的交通空間。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

1977年黛納颱風引發花蓮溪水暴漲，當時任職山興國小的張箭、鄧玉瑛，牽手接應學童渡溪，卻遭洪流捲走，溺斃殉職，隔年以「箭」、「瑛」命名的「箭瑛大橋」落成，故事還被拍成電影。「新箭瑛大橋」即將於本月29日通車，縣長徐榛蔚今在現場表示，新橋雙手合十的橋塔造型，象徵兩位老師持續守護著通行的民眾，未來可結合箭瑛公園及自行車道路網，成為地方觀光新亮點。

「箭瑛大橋」使用43年，橋樑結構老舊破損，原地新建橋梁於2019年 3月正式動工，造價4.27億元，興建960公尺新橋、橋寬9公尺，橋中段設有雙塔，造型巨觀如魚，細看如手掌合十，象徵張、鄧2位老師持續守護通行民眾；舊橋將保留2座橋墩及橋面，以石刻方式打造紀念文化廊道。

縣長徐榛蔚說，「新箭瑛大橋」經中央評比，相繼獲得《2020國家卓越建設獎》最佳規劃設計類金質獎、第14屆優良工程金安獎，也是花縣首次獲得的獎座。當時因經費龐大，前縣長傅崐萁積極爭取，並在徐榛蔚當時任立委於立法院質詢並邀集國發會及經濟部水利署等機關現場勘查後，獲中央支持挹注花東基金及水利署預算補，如今終於完工。

縣府指出，箭瑛大橋位於花46線鄉道上，肩負連接省道台9線及縣道193線之功能，施工時評估，在未影響河防安全下，於現行東側橋頭保留舊橋兩跨，以紀念兩位教師之英勇作為，也可串連自行車熱門路線193線，帶動當地觀光發展。

箭瑛大橋是鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區間的重要連絡橋梁，原僅為一座用竹子搭建的便橋，1977年10月6日黛納颱風來襲，便橋遭暴漲溪水沖毀，山興國小教師張箭、鄧玉瑛協助學童到校上課，冒險以手牽手方式接應學童渡河，不幸溺斃。時任行政院長的前總統蔣經國下令立刻籌措經費興建鋼筋混凝土橋梁，並取2位老師名字的箭、瑛，命名為「箭瑛大橋」，故事還被拍成電影。