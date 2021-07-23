證交所統計，累計今年年初開盤迄今，台股共133個交易日，集中市場成交值達58.47兆元，日均值為4396.26億元，累計股票成交量周轉率為134.17％，股票日平均成交量周轉率為1.01％。

7月還有下周5個交易日，以近來台股成交值都在5000億元以上來看，累計今年前7月，台股成交值有望突破60兆元大關。

證交所統計，7月23日發行量加權股價指數收盤為17572.92點，周跌322.33點，跌幅約為1.8％產業別指數方面，漲幅以水泥類指數上漲2.28％為最大，跌幅以航運類指數下跌13.71％為最大。

本周集中交易市場總成交值為2.725兆元，全體上市股票成交金額為2.663兆元，股票成交量週轉率為4.63％。

本周各產業上市股票成交金額前三名為：航運類9871.16億元，占全體上市股票交易金額37.07％；半導體類7505.21億元、28.18％；電子零組件類1730.49億元、占比6.5％。另外，成交量周轉率前三名產業為：航運類22.38％、鋼鐵類13.62％、光電類11.39％。