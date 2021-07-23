大陸軍委會中部戰區官方微博23日下午發布最新資料，自河南遭遇極端強降雨以來，截至7月23日12時，中部戰區共計派出63批次救援梯隊。目前，解放軍指戰員5292人，武警部隊官兵3395人，民兵17652人，運輸車、搶險車、工程車1924輛，搜救艇266艘繼續在一線搶險。中部戰區防汛救災行動持續中。

根據公開信息，中部戰區近期已經投入了多個軍兵種兵力參與抗洪搶險任務。

央視新聞報導，截至21日15時，中部戰區已相繼派出駐豫解放軍和武警部隊、民兵應急力量5700餘人，舟車裝備148台（艘），在鄭州、洛陽、新鄉等30餘個險情地段投入救援。

7月20日，河南省洛陽市伊川縣境內伊何灘攔水壩出現約20米決口，河堤受損嚴重，攔水壩隨時可能垮塌。應伊川縣人民政府請求，按照中部戰區命令，第83集團軍某工程防化旅緊急出動，星夜馳援執行爆破分洪任務。該旅是大陸國家級抗洪搶險應急專業部隊，先後參加1998年長江抗洪搶險、2008年抗震救災等重大搶險救援任務。

7月23日上午，第83集團軍楊根思部隊又緊急抽調1200人，開赴鄭州，對市區多條街道開展清淤工作。1950年，泰興籍士兵楊根思在朝鮮戰場犧牲，戰後被追記特等功、追授「特級英雄」稱號，其生前所在連被命名為「楊根思連」，這也是解放軍第一支以戰士命名的連隊。

另外，河南許昌長葛受強降雨影響，境內雙洎河佛耳崗水庫水位達峰值，嚴重威脅下游群眾安全。第83集團軍某合成旅25名官兵、7台裝備車輛緊急從駐訓場火速馳援。該旅是「特級英雄」楊根思生前所在部隊，曾參加1998年長江抗洪搶險、2008年汶川抗震救災等任務。