國內今日新增2名新冠肺炎死亡案例，其中1名8旬婦女早在5月26日就死亡。中央流行疫情指揮中心表示，這名婦女死後2天才確診，接受了司法相驗，不過資料最初還沒進入衛生單位的系統，經區管中心回溯清查，才撈出這一名個案，目前已經清查完畢，接下來不會有黑數的問題。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，案7734為雙北地區一名80多歲女性，患有心血管疾病，因家人先確診，在5月13日開始接受居家隔離，26日開始發燒、咳嗽、喉嚨痛，同日家人帶她就醫採檢，當日送驗後，下午就在家中死亡，2天後PCR結果出爐發現陽性。

羅一鈞表示，由於該婦女是突發性死亡，需接受司法相驗確認是否是非自然死亡。然而司法相驗和醫院在處理死亡上的流程不同，醫院有權限到傳染病通報系統，但司法相驗開立死亡證明的時間較長，也不會直接照法定傳染病通報系統上傳，需特別串接才能得知。

經區管中心回溯清查，指揮中心近期才撈到這名死亡個案。羅一鈞表示，婦女的死因是新冠肺炎引發的呼吸衰竭，原本的死亡數沒有計算到這一例，因此今天才補上。對於目前是否仍有個案尚未被撈出？他表示，已經清查完畢，不會有黑數的問題。