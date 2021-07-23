民航局23日表示，遙控無人機管理機制實施已經一年多，根據一年多來的實務經驗，民航局修正並放寬多項管理機制，例如農務作業飛航活動許可期限由原三個月得延長至半年、明訂電商平台販售無人機需載明事項等，相關修正即日起適用。這也是無人機管理機制實施後首度修正。

民航局說，「遙控無人機管理規則」自去年3月31日起施行，民航局於法規上路後，持續蒐集中央與地方機關、業界相關意見，於去年底著手修正相關條文，修正案本月經交通部審議通過，本月19日已開始實施。

民航局表示，此次修正主要著眼法規的適度鬆綁與調整，透過修法，除對農友使用無人機賦予更大的彈性，另也提升國人選購無人機前必備之安全意識，而攸關所有玩家的考照程序，也放寬或簡化相關證照的要求或認定標準。

民航局表示，此次最大的修正是檢視無人機新制實施後相關意見所做的放寬與調整。原規定中，無人機農務作業飛航活動許可期限為三個月，為增加農忙時節農務飛航作業之彈性與時效，農友只要是隸屬於農政管理機關登記合格之法人團體(例如公司、協會、農會及合作社等)，其飛航活動許可效期將延長至半年。

另因應網路購物盛行，民航局說，新增電商平台販售無人機的相關規範，明文要求無人機製造者、進口者、代理商、經銷商或個人等電商賣家，應於販售資訊中清楚標示相關文字，包含無人機購入後之註冊、操作限制及圖資APP使用等應注意事項，讓民眾購買時能掌握充分資訊。

民航局提到，各級別專業操作證報考時程也在此次修正中大幅放寬，根據新制，欲取得專業操作證的民眾將可直接報考，無須先持有普通操作證，並同步調降逐級報考所需之飛行經歷門檻，縮短民眾考照卡關時間，加速人才培育。

民航局表示，最後一項調整則是簡化體檢文件認定標準，改以普通小型車體檢認定標準作為依據，民眾只要到公路監理機關指定之醫療院所或教學醫院做體檢並取得合格證明文件，或經民用航空人員體格檢查合格，即可報考專業操作證。