27日起賣場開放內用 全聯全台不跟進 18:002021/07/23 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7月27日至8月9日降二級警戒，超商賣場在防疫指引下開放內用，超市龍頭全聯今（23日）稍早領先各量販和超市，宣布27日降二級後，依舊維持高規格防疫。（全聯提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7月27日至8月9日降二級警戒，超商賣場在防疫指引下開放內用，超市龍頭全聯今（23日）稍早領先各量販和超市，宣布27日降二級後，依舊維持高規格防疫，平均每2小時就消毒一次，包含收銀區、手推車、提籃等，座位區暫不開放，全聯表示，防疫仍然戰戰兢兢，希望讓消費者安心購物。 配合中央政策開放內用 麥當勞宣布解封日 跟進中央指引 新竹縣宣布降級後餐廳可內用 #27日 #全聯 #賣場 #開放內用 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 降二級開放內用 連鎖咖啡丹堤率先響應 14:122021/07/23 生活 股東會人數27日起提高 38家優先適用 16:412021/07/23 財經 新北27日恢復收托 有確診個案停課14天 10:182021/07/23 生活 台南幼兒園、安親班 7月27日有條件開放 04:102021/07/23 地方新聞 基隆27日起開放餐飲內用 中元祭照辦、可搭船潛水 16:092021/07/23 生活 宣布降級 新竹市27日起餐飲可內用 托嬰、幼兒園重開放 13:422021/07/23 生活 警戒將降為二級 考選部：7月27日至8月9日國考防疫高規格不變 16:222021/07/23 政治 727降二級警戒 法院實體開庭將加強防疫 16:572021/07/23 社會 桃園擬「順時中」 餐飲開放內用！規範再討論 16:212021/07/23 生活 普渡福宴、平安宴不開放 陳宗彥：民代、首長不參加普渡、公祭 14:492021/07/23 生活 行政院宣布7月27日降為二級警戒 頂呱呱堅持不內用 12:122021/07/23 生活 生活熱門新聞 8旬婦5月下旬染疫亡今天才公布 指揮中心：回溯清查撈出 - 生活 侯友宜：防疫做到好 新北補習班才開放 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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