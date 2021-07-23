7月27日至8月9日降二級警戒，超商賣場在防疫指引下開放內用，超市龍頭全聯今（23日）稍早領先各量販和超市，宣布27日降二級後，依舊維持高規格防疫，平均每2小時就消毒一次，包含收銀區、手推車、提籃等，座位區暫不開放，全聯表示，防疫仍然戰戰兢兢，希望讓消費者安心購物。