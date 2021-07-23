000個便當置於好日子愛心大平台（王威元服務處提供／戴上容新北傳真）

疫情不止，新北市議員王威元呼應三重老市長李乾龍(國民黨秘書長) 所舉辦的國民黨全台串連的「愛心待用餐」計畫，王威元與香港榮華燒臘連鎖便當店合作，提供為期一個月共6000個便當置於好日子愛心大平台，以發放代用餐的方式，給需要享用溫熱餐食的朋友享用，有需要的民眾只要前往香港榮華便當於三重蘆洲共五間門市領取，此五間門市每天提供40份愛心代用餐盒，讓需要的民眾都可以在這嚴峻的疫情中，獲得溫暖與重新向上的動力。

新北市政府社會局長張錦麗特別感謝王威元議員和香港榮華連鎖企業、焼肉スマイル（燒肉Smile）新北三重店、TYR GYM 提爾健身新北三重店、杉本 黑毛和牛一頭切新北三重店、築間幸福鍋物 新北三重店、前市民代表林金層母親媽李彩純女士、泉安環保企業、新世紀獅子會、王威元議員兩位小朋友(捐出自己壓歲錢)等三蘆區在地企業及善心人士共同募集便當之舉，讓在疫情中食得一餐熱食，與感受到社會大眾的關懷，並且希望這份愛心與關心可以拓展到更多的團體與民眾，未來能一同前來關懷，並給予社會最真切的溫暖與關懷。

供應店家：香港榮華燒臘

1. 地址：新北市三重區仁愛街69號

電話：02-2979-2356

2. 地址：新北市三重區中正北路154號

電話：02-8985-9879

3. 地址：新北市三重區永福街303號之1

電話：02-2280-9380

4. 地址：新北市三重區溪尾街225號

電話：02-2971-1786

5. 地址：新北市蘆洲區忠孝路4號

電話：02-2888-1197

領取方式：

取餐不需要證明，請留給真正有需要的人，向老闆說明要領取＂待用餐＂即可免費取用

備註：用餐時間顧客較多時請稍後片刻，老闆會盡快為您準備餐點