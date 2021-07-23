台中市議員李天生23日指出，大里運動公園田徑場，因原始設計問題，當田徑場淹水，超過停車場氣窗設置的防水裝置時，就會大量流入地下停車塲內。（黃國峰攝）

大里運動公園田徑場，遇上強降雨就淹水，PU人工跑道泡水損壞，讓民眾無法下場運動健身。（李天生議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

有大里民眾指出，日前一場瞬間雷陣雨，竟然造成大里運動公園田徑場多處淹水，台中市議員李天生23日邀集主管機關實地會勘，要求立即改善，台中市政府運動局運動產業科長廖誼鴻表示，今天就會針對排水溝渠展開清疏，未來會增加排水路徑，增加排水效能，預計本月底提出具體改善方案。

一次強降雨，造成大里運動公園田徑場多處淹水，PU人工跑道也泡水損壞，讓民眾無法下場運動健身，台中市議員李天生23日邀請主管機關及維修廠商實地會勘時表示，當初由於興建大里國民運動中心，於是將田徑場遷移至此，由於下方就是地下停車場，無法深挖，以至於排水管線不足，當下起豪大雨時，無法有效渲洩而淹水，甚至田徑場的水透過氣窗，往下蔓延至地下停車場，現在又要進入颱風季節，同時疫情即將解封，要求主機關即刻徹底解決。

市府運動局運動產業科長廖誼鴻說明，7月19日下午的瞬間雷陣雨，因雨量太大，排水管路渲洩不及，加上有樹葉堵塞，才造成田徑場淹水，當時已立刻派員清理，同時調抽水機抽水，當天晚間即恢復正常。

廖誼鴻表示，颱風又將至，廠商今日就會針對排水管清查，必針對易阻塞的部分清疏，由於田徑場地勢較低，下又有停車場，排水管設置不易，未來為增進排水效能，已請廠商在7月底前，評估如何來增加排水路徑，提出具體的解決計畫。