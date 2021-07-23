移民署23日表示，全國疫情將於27日降至第二級，之前為應因疫情，暫緩來台外國人的停居留延期手續，現在必需進行相關補辦，呼籲依時間前往至移民署各服務站辦手續；不符合申請延期停留、延長離台規定的外來人口，也應準備出境。

移民署表示，全國疫情警戒第三級期間，為避免接觸及人流移動，兼顧外來人口的安全，實施暫緩外國人臨櫃辦理延期措施，一併暫緩辦理外來人口居留證、資料異動登記臨櫃辦理案件。

27日降級後，在台外國人按規定須辦理居留延期、入境後首次申辦居留證、應於疫情警戒標準降為第二級之日30日內（7月27日起至8月25日），前往服務站辦理居留手續。

此外，符合申請延期停留或離台期限的外來人口，也應於疫情警戒標準降至第二級的隔天起10日內（7月28日起至8月6日），準備相關文件到服務站補辦延期。

移民署另表示，不符合申請延期停留及延長離台規定的外來人口，可直接到機場辦理相關手續後便可離境，該段期間都不算逾期居留或停留，也不必到服務站辦理手續，如有疑問各撥打各縣市服務站諮詢。