今年5月國內新冠肺炎疫情升高，全國展開了連續10週的第三級警戒，但有一群熱愛音樂的老師及學生，他們的熱情並沒有因此冷卻，「台灣藝文與教育發展協會」理事長黃文龍與「雲聲．聲造所」執行長游秋榮，號召全台超過百位薩克斯風愛好者，將大家熟悉的《明天會更好》，以遠端錄音、線上合奏的方式重新錄製，除了表達對於醫護人員的誠摯感謝之外，更是對於台灣未來的衷心祝福！

薩克斯風樂手「齊心抗疫．吹響台灣」，百人串連 線上大合奏《明天會更好。

適逢台灣降級解封之際，這份來自民間音樂家自主發起的串連活動格外有意義，也驗證了台灣的音樂生態是如此蓬勃與精彩！成立於 2016 年的「台灣藝文與教育發展協會」（https://taedweb.com/）將唱片製作人、詞曲作者、音樂老師、刊物作者、媒體工作人員及一群來自各行各業愛好音樂並有服務熱誠的朋友組織起來，並有音樂、藝文、圖書、教育等技術領域有關人事組成的顧問委員會，提供全方位的諮詢服務。未來目標是凝聚台灣藝文教育界的力量，將其推廣到全世界各個需要溫暖的角落。

另一主辦單位「雲聲．聲造所」2020 年於台北市成立的音樂實體空間，透過定期舉辦講座、教學等活動，提供一個平台給薩克斯風、吉他、弦樂以及國樂愛好者互動交流，期望能為台灣的音樂推廣付出一份心力。