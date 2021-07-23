傅崐萁發文要求衛福部針對國產疫苗嚴格把關。（王志偉花蓮傳真）

傅崐萁發文要求衛福部針對國產疫苗嚴格把關。（王志偉花蓮傳真）

媒體披露，國產高端疫苗擴大產能，出現數據偏差過大，以致八成以上疫苗遭退貨有疑慮，立委傅崐萁要求行政院負起全責，他疾呼，應儘速責成衛福部及食藥署等相關權責單位，針對高端疫苗於量產後的品質穩定度、安全性進行嚴謹審查及把關，確認安全無虞後才可開放施打，「國人性命絕對不能拿來開玩笑」。

傅崐萁表示，衛福部在高端疫苗尚未公布二期臨床試驗解盲前，便於5月30日就完成疫苗採購合約簽署，包括500萬劑疫苗採購，另附上限500萬劑的開口合約；不到兩個月的時間又在7月17日宣布完成專家審查會議，通過「緊急使用權」（EUA）申請，允許專案製造，最快今年八月要提供給民眾施打。他酸說，對比民間欲採購國際合格的疫苗不僅被中央政府百般刁難，審查過程更是能拖就拖，但對於國產高端疫苗的審查卻是「沒有最快，只有更快」。

傅崐萁更批，面對專家學者及各方質疑在如此趕鴨子上架的情況下，能否有效產生較高的防護力，甚至是品管、安全性、能否穩定生產都讓人相當疑惑。

他說，近日媒體便爆出高端於近期嘗試將疫苗產能從2L擴大至50L，卻發生50L製成的分析數據與2L的相差太多，3個批次就有2個被退貨，以致僅有18％的疫苗能如期送件，當嘗試更高階的200L製程時，更是4個批次全數遭退貨，即便食藥署澄清，仍無法卸除民眾疑慮，如此供貨品質著實令人憂心。

傅強調，未來高端疫苗將提供500萬劑，再加上500萬劑開口合約，最多可採購到1000萬劑，若以一人施打兩劑來算，至少有500萬人會施打到，國人的性命絕不能拿來開玩笑。

他已發文質詢要求行政院應儘速督促衛福部食藥署，針對高端疫苗於量產後的品質穩定度、安全性進行嚴謹審查及把關，在確認安全無虞後才可以開放施打。