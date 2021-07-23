2021亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）邁入第三日，議程聚焦於「細胞激素療法」、「細胞與基因治療」、「不定腫瘤類型療法」、「加速滿足醫療需求：Biodesign在亞洲」、「亞洲生物經濟」等五大主題。

由生技中心共同主辦的「創新細胞與基因治療全球趨勢」論壇，技術處邱求慧處長特別致詞指出，台灣正積極建構細胞及基因治療供應鏈關鍵技術與生產能力，包含關鍵原物料、細胞載體、製程系統、智能化生產與品管流程等，並將CDMO列為重點扶植項目，提早布局產業供應鏈未來需求，協助台灣細胞與基因治療產業打通最後一哩路。

而由中研院共同主辦的細胞激素療法，則邀請了三位唐獎得主，分享其廣泛應用於新冠藥物、糖尿病、心血管疾病、呼吸衰竭、風濕免疫的應用。其中岸本忠三分享，最近通過美國食品藥物管理局（FDA ）和世界衛生組織（WHO）緊急授權的新冠治療藥物安挺樂Actemra（學名tocilizumab）。他表示這項藥物原先用於治療類風濕性關節炎及幼年型原發性關節炎，近年經臨床實驗證實可治療嚴重的細胞激素釋放症候群（CRS）。疫情爆發後，研究團隊就推測此藥物對陷入細胞激素風暴的COVID-19也可產生療效，透過實驗獲得證實。隨後由默沙東共同主辦之「不定腫瘤類型療法」也顯示此種藉由掌握根本機制，可以開發出廣效治療方法的重要性。

而由臺北醫學大學共同主辦的「Biodesign在亞洲」論壇，史丹佛學者特別以印度與日本為例，說明Biodesign如何幫助在地克服不利環境，如藉公私協力及國際非營利團體參與，突破落後生態系的限制；也藉融入國際新創圈克服懼怕失敗的文化，另一方面則由以病人為中心的考量，克服白色巨塔文化。北醫吳介信副校長表示，北醫在推動醫學創新與生醫新創不遺餘力，與史丹福大學創新醫材設計中心（Stanford Byers Center for Biodesign）簽約，以打造創新醫療器材、讓醫務人員能具備前進醫療科技市場的能力為目標。