新北市警察局掃蕩竹聯幫、北聯幫及其他不良幫派組合，涉及暴力討債、詐欺，共逮捕43人到案，警政署長陳家欽今（23日）前往新北市警察局頒發慰問金並慰勉相關同仁。（警察局提供）

新北市警察局掃蕩竹聯幫、北聯幫及其他不良幫派組合，涉及暴力討債、詐欺，共逮捕43人到案，警政署長陳家欽今（23日）前往新北市警察局頒發慰問金並慰勉相關同仁。（警察局提供）

新北市警察局掃蕩竹聯幫、北聯幫及其他不良幫派組合，涉及暴力討債、詐欺，共逮捕43人到案，警政署長陳家欽今（23日）前往新北市警察局頒發慰問金並慰勉相關同仁。（警察局提供）

疫情期間，新北市警察局掃蕩竹聯幫、北聯幫及其他不良幫派組合，涉及暴力討債、詐欺，共逮捕43人到案，警政署長陳家欽今（23日）前往新北市警察局頒發慰問金並慰勉相關同仁，他強調，疫情期間持續打擊犯罪，治安不能出現空窗期。

新冠疫情期間，新北市刑事警察隊對、新店警分局、三峽警分局及淡水警分局組成專案小組報請檢方指揮掃黑行動，檢肅鄭嫌等26人暴力集團、竹聯幫平堂大哥洪嫌等9人暴力集團及北聯幫幹部林嫌等8人詐欺集團到案。

陳家欽：警察同仁在這個疫情嚴竣期間中，仍不忘本分，恰如其分地扮演著穩定社會治安的執法者，對於打擊轄區內不法幫派組合全力以赴，才能有這麼亮眼的成績，守護民眾生命、財產的安全。

警察在疫情之中除了擔負起防疫執法者的角色，在治安維護上仍持續打擊那些在疫情之中還在作亂的犯罪者，絕對不讓治安出現空窗期。

新北市警局局長黃宗仁則表示，警察針對暴力犯罪絕對不手軟，只要敢鬧事，不管大小事，一個都不放過，各地警察一定會團結，馬上依法強勢逮捕送辦。