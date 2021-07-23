因應中央公布2級警戒鬆綁宗教場域及儀式，民政局長吳世瑋說，將開放民眾進入宗教場所參拜和禮拜，每人約2.25平方公尺社交距離，室內不得超過50人，室外廟埕不得超過100人，保持社交距離；繞境、進香及遊行等非於固定地點辦理的活動，及聯誼、社交餐宴，如平安宴、福宴等仍暫停開放。

宗教場所如超過人流管制人數，宗教團體需擬具完整防疫計畫，報經民政局同意後開放民眾入內參拜及禮拜，同時宗教團體也必須安排人力落實人流管控及相關防疫作為。至於酬神表演演出，人員須有3至7日內的篩檢陰性證明，才能於演出時脫下口罩，觀眾也需禁止飲食，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

此外，市府也要求宗教團體一旦入場民眾超過容留人數上限，宗教場所應引導民眾於場所外等候，並注意等候時的社交距離及交通安全。吳局長並提醒，各宗教團體辦理宗教集會活動時須採梅花座、固定座位，如有提供住宿時，除同住家人外，僅限1人1室。

因應農曆7月中元普度將屆，已登記的寺廟、宗教財團法人如預計舉辦普渡活動包括放水燈、主普壇等，如室外參與人數超過100人，應先行提報防疫計畫經民政局同意後，才可辦理；殯葬場所則開放公祭、民眾可進塔祭拜，但室內最多50人，室外最多100人。公祭採代表制，並落實防疫措施。