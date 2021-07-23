員林市公所將打造中台灣第一座寵物公園，基地位置緊鄰員南路運動公園旁。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市公所將打造中台灣第一座寵物公園，基地位置緊鄰員南路運動公園旁。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市長游振雄本月中已與公所建設課及參山國家風管處人員進行現勘。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

位在員林市員南路運動公園旁的三面槌球場，因閒置十多年長滿雜草，主因市區老人交通不便，若無辦理活動或專車接駁，難以天天上山來打球。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

位在員林市員南路運動公園旁的三面槌球場，因閒置十多年長滿雜草，主因市區老人交通不便，若無辦理活動或專車接駁，難以天天上山來打球。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

中台灣第一座寵物公園，年底即將在員林東區亮相。員林市長游振雄表示，員南路槌球公園荒廢10多年，將斥資7百萬元打造兒童與寵物公園，最快今年底就能完工，讓一家大小帶著毛孩一起來踏青。

員林市藤山步道是春天賞油桐花、登山休憩的知名祕境，員林市公所今年1月正式成立全國第一個體育管理所，向縣府接管許多運動場館與公園用地，包含通往藤山的員南路運動公園、12座網球場、3座槌球場，都統一由公所維護管理、重新活化。

游振雄表示，東區員南路通往藤山步道吸引民眾一家大小前來運動登山，適合發展休閒觀光，去年已先將沿線串聯停車場間的人行步道、夜間照明都改善，今年要全面活化公園場地。8月將辦理藤山市集帶動人潮，盼解封後民眾在防疫優先前提下，到郊外踏青散心。

游振雄說，月中已與參山國家風景區管理處人員前往會勘，員林運動公園西側閒置的槌球場空地共3座，占地近0.8公頃，預計規畫為2座兒童公園及1座寵物公園，未來還將進一步串連環保展示館、木棧道及藤山市集等，讓藤山步道周邊的觀光發展更豐富多元。

公所建設課長陳浴秉表示，3座槌球場將清除雜草雜物後，依現有草皮綠地、南北側階梯地形重新改造，除了重新移植草皮、植栽進行景觀綠美化，還將設置滑草區、磨石子溜滑梯、攀爬網及攀爬岩等兒童遊憩區。

另外，寵物公園則打造毛孩的飲水區、跑酷體健訓練設施，及設置清潔袋取用專區等，也將搭設簡易舞台棚架，以利周休假日辦活動、或提供社團與街頭藝人表演空間。總工程預算包含設計規畫費，共723萬9000元，預計年底完工後，盼趕在農曆年前正式啟用。