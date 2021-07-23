中台灣第一座寵物公園，年底即將在員林東區亮相。員林市長游振雄表示，員南路槌球公園荒廢10多年，將斥資7百萬元打造兒童與寵物公園，最快今年底就能完工，讓一家大小帶著毛孩一起來踏青。
員林市藤山步道是春天賞油桐花、登山休憩的知名祕境，員林市公所今年1月正式成立全國第一個體育管理所，向縣府接管許多運動場館與公園用地，包含通往藤山的員南路運動公園、12座網球場、3座槌球場，都統一由公所維護管理、重新活化。
游振雄表示，東區員南路通往藤山步道吸引民眾一家大小前來運動登山，適合發展休閒觀光，去年已先將沿線串聯停車場間的人行步道、夜間照明都改善，今年要全面活化公園場地。8月將辦理藤山市集帶動人潮，盼解封後民眾在防疫優先前提下，到郊外踏青散心。
游振雄說，月中已與參山國家風景區管理處人員前往會勘，員林運動公園西側閒置的槌球場空地共3座，占地近0.8公頃，預計規畫為2座兒童公園及1座寵物公園，未來還將進一步串連環保展示館、木棧道及藤山市集等，讓藤山步道周邊的觀光發展更豐富多元。
公所建設課長陳浴秉表示，3座槌球場將清除雜草雜物後，依現有草皮綠地、南北側階梯地形重新改造，除了重新移植草皮、植栽進行景觀綠美化，還將設置滑草區、磨石子溜滑梯、攀爬網及攀爬岩等兒童遊憩區。
另外，寵物公園則打造毛孩的飲水區、跑酷體健訓練設施，及設置清潔袋取用專區等，也將搭設簡易舞台棚架，以利周休假日辦活動、或提供社團與街頭藝人表演空間。總工程預算包含設計規畫費，共723萬9000元，預計年底完工後，盼趕在農曆年前正式啟用。
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