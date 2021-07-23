東京奧運今晚7時開幕，中華代表團掌旗官盧彥勳（右）、郭婞淳已經抵達開幕式的新國立競技場。（中華代表團提供）

晚了一年報到的東京奧運，今天晚上在位於東京新宿區邊界的新國立競技場舉辦開幕典禮，而奧運代表隊進場順序採用五十音排序，中華代表隊排在第104位進場，在韓國之後、塔吉克斯坦之前，並由男子網球選手盧彥勳、女子舉重選手郭婞淳擔任掌旗官，儘管因為新冠肺炎疫情無法開放觀眾進場，仍努力營造出熱鬧、盛大的氣氛。

新冠肺炎讓全世界面臨了極大的考驗，本屆奧運和帕運開幕典禮、閉幕典禮的共同理念是「昂首前進（Moving Forward）」，東奧開幕典禮則以「情同與共（United by Emotion）」作為主題，儘管在新冠疫情背景下進行奧運是前所未見的困難，將是歷史上相當不同的一屆奧運，但東奧籌委會相信，運動這無國界的無價財富，將透過這次盛會的情感讓全世界團結起來。

中華代表團參與東奧開幕典禮的11人在新國立競技場外合照。（中華體操協會提供）

奧運進場順序會根據主辦國使用的語言來排序，這次採用片假名來安排進場順序，中華隊排序第104，前面是韓國隊、後面是塔吉克，因為有人數管控限制，以及隔天有賽程的選手專心備戰不參加，因此參加開幕儀式人員共11名，選手有網球盧彥勳（男掌旗官）、舉重郭婞淳（女掌旗官）、輕艇激流張筑涵、游泳黃渼茜、體操丁華恬；職員方面為總領隊蔡辰威、聯絡官梁毅鵬（駐日代表處顧問）、體操教練蔡恆政、醫師林瀛洲、醫師林聖章、總幹事徐孝慈。

表演嘉賓方面，日本天后米希亞將於今晚開幕式中，代表主辦國日本領唱國歌《君之代》，同台表演者還有知名歌舞伎演員市川海老藏，還有許多未公開的亮點也相當令人期待。而在開幕典禮一開始，大會現場播放了開幕式影片，其中回顧到東京獲得2020奧運主辦權的時刻，影片中倒數計時後競技館放出璀璨煙火展開序幕！

東奧開幕式在絢爛煙火下進行精彩表演。（路透）

典禮開始後大會中央出現許多表演者在光影中跑步，一位選手則在跑步機上獨自訓練，都無法有所交集，但現場光影不斷閃爍與連接，象徵運動員之間的心還是與彼此同在，大會稱為「情同與共」。接著簡單表演完則介紹現場嘉賓，然後在日本國旗上升時由米希亞來演唱國歌，而說道米希亞，她在去年11月曾墜馬重傷，這次國歌演唱也是她復出後首場演出！

接著又是一連串精彩表演，由一群人上場表演打擊樂、踢踏舞、現代舞，場面讓鬧，隨著表演進行，象徵奧運五環標誌道具緩緩升起，提到這個五環標誌是有由來的，江戶時代消防隊代表東京的過去，木匠拉的木造五環木頭來源是1964年各國代表團種下的樹。

接著場館周圍也再次噴出煙火。在播放完奧運桂冠獎影片後，現場響起小提琴優美旋律，運動員進場前影片也接著播放!然後重頭戲展開，首度進場國家仍是奧運起源國希臘，而這次人員進場有所不同，全部人都要戴著口罩，並保持一定社交距離。進場主題則是《攜手奮戰-蓄勢待發》！進場則以知名電玩配樂《勇者鬥惡龍》作為播放曲目，非常有特色!

不過離中華隊進場還有一段時間，前面我們來看看有哪些特別的進場亮點，其中義大利人數非常多，隊員也都穿著連身的可愛裝扮出場。澳洲隊人數也相當龐大，掌旗官由NBA球員米爾斯(Patty Mills)擔任掌旗官，隊伍中也驚見曾效力騎士的防守大將德拉維多瓦(Matthew Dellavedova)。

另外原本放棄參加奧運的幾內亞才隔一天就改變心意，他們再次派出5位選手參賽，所以也出現在進場儀式中。俄羅斯則因為被禁賽兩年，所以全隊都必須以「ROC」的中立身份來到這次奧運，而雖然因此無法拿象徵的國旗，但在出場服裝上還是有些許俄羅斯元素出現。

接著萬眾期待的中華代表團終於進場了！中華隊身著藍色外套和白色褲子進場，非常典雅，盧彥勳和郭婞淳則一起拿著奧運會旗在行進當中揮舞，共計11位進場的人也都和原先報導的一樣，選手部份有盧彥勳、郭婞淳、張筑涵、黃渼茜、丁華恬！而後面進場的大陸隊陣仗非常龐大，由女排好手朱婷和趙帥代表掌旗。