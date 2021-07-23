【LIVE直播】暴風圈涵蓋台灣東半部海面 氣象局說明烟花颱風最新動態｜2021.07.23

「天氣風險」表示，烟花颱風已經開始加速朝北北西移動。現在開始，北部、宜蘭的風雨會越來越明顯，北部山區要特別留意持續性的雨勢。(摘自天氣風險臉書)

根據最新資料顯示，中度颱風烟花中心在台北東方海面，向北北西移動，暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對北台灣海面、東北部海面及東南部海面構成威脅，且預計颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」觀測到，季風環流圈即將生成第8號颱風「尼伯特」，預計將朝日本方向前進。

今年第6號中度颱風烟花（國際命名 IN-FA）今（23日）下午5時位置在台北東方約360公里之海面上，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，以每小時13公里速度，向北北西進行。

受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今日下午1時50分針對全台16縣市發布豪大雨特報。氣象局觀測到，今日降雨量前20名測站己累積超過125毫米以上，北部山區雨量最多，第一名落在桃園市高義測站，累計雨量175毫米。

中央氣象局今日下午1時50分針對全台16縣市發布豪大雨特報。(氣象局提供)

「天氣風險WeatherRisk」粉專發文表示，烟花颱風已經開始加速朝北北西移動。現在開始，北部、宜蘭的風雨會越來越明顯，北部山區要特別留意持續性的雨勢，持續到明天（24日）上午，並於明天下午加速北上遠離，北部風雨轉緩。由於風向轉吹西南風，換中南部開始降雨，尤其以山區降雨比較明顯，估計會持續到下週二、三（27日、28日），提醒南部民眾們做好長時間下雨的心理準備。

台灣颱風論壇臉書粉專表示，目前觀測到今年第8號「尼伯特」颱風即將形成，預估路徑將往日本前進，對台灣沒有影響。粉專指出，季風環流圈猶如颱風製造機，未來10天內預估還會有至少1個颱風形成。