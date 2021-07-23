疫情警戒從三級降為二級，經濟部隨後說明開放原則，除原本的餐飲內用指引外，新增婚宴與美體美容等商業指引，婚宴場合新人與家長雖可公開敬酒，但不能去逐桌敬酒。另美體美容按摩業，每組客人服務最好隔15分鐘，拉門必須維持半開，不可全閉。

經濟部商業司長蘇文玲表示，餐飲業上次已定內用指引，新增的婚宴部分，基本仍必須遵守指揮中心室內50人、室外100人規範，但場所空間大，可以隔多間使用。另新人與父母可以敬酒，但不可去逐桌敬酒。

美容美體部分，要採預約制控制人數，服務過程、顧客跟服務人員都要求戴口罩，油壓指壓可以開放，可是需拿下口罩進行的服務項目仍暫不開放。蘇文玲說，按摩包廂如是拉簾沒有太大問題，但如是拉門，就須維持半開，在隱私外保持通風。

美容美體業每組客人使用完，美容床與器具都要消毒，並希望每組間隔15分鐘。服務人員最好施打疫苗，仍未施打者，每7天需做一次快篩。

娃娃機台，開放前提是環境要定期消毒 每組客人使用後要消毒，才能給下一個使用，因此需有專人管理。

假設餐飲業開放內用後發生確診，原先指引是一律強制停業3天消毒，蘇文玲表示規則有調整，到時依據指揮中心防疫作為去做，沒有一律強制停3天。相館指引下去後，未來產業如有改善，則可以進一步鬆綁。