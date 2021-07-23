談戀愛難免分分合合，有些人在分手後總是放不下前一段感情，持續和前任藕斷絲連，但也有人對待感情十分乾脆，只要分手就會主動斷了聯繫，不再和對方有任何牽扯。搜狐命理專欄近日發文分享，水瓶座、處女座和金牛座的人在感情中最有骨氣，一旦決定分手就絕對不會回頭。

1、水瓶座

水瓶座的戀愛原則很簡單，彼此互相喜歡就試著相處，如果發現不合適就分開，對待感情屬於非常乾脆、灑脫的類型，因為他們明白感情是無法強求的，所以特別不喜歡拖拖拉拉、牽扯不斷的關係，在他們心裡只要雙方不適合，就沒必要繼續浪費時間。

2、處女座

處女座外表看起來非常有骨氣，但內心卻做不到灑脫，很容易將情緒和心事都積在心中不說，所以就算他們主動和另一半斷了聯繫，實際上仍需要一段時間療傷、平復心情；儘管如此處女座還是能夠認清現實，不讓自己受到情感束縛，忍痛用理智做出對自己最好的決定。

3、金牛座

金牛座的個性固執，不過並不是衝動、容易意氣用事的類型，在做每件事情之前一定都經過深思熟慮，因此一旦做出了決定，就絕對不會輕易改變，此外金牛座的自制力也非常強，他們十分擅長壓抑自己，包含心中的情感，如果決定要結束一段關係，他們就會頭也不回地離開。