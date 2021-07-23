受到疫情影響，台灣盜火劇團參與共製的舞台劇《台北筆記》，原本預計參與東京奧運演出，但因疫情而無法參與完成。圖為2017年台北演前記者會現場。（資料照片，李欣恬攝）

國光劇團因疫情而暫時無法在東奧期間於東京演出的《武動三國－她的凝視》，故事以劉備的夫人、孫權的妹妹孫尚香為主角，以日本電玩人物造型，化身成戰鬥力高張的女打仔，武功高強，能穿梭不同時空，為自己的人生、婚姻發聲。（國光劇團提供）

東京奧運將在今晚舉行開幕式，台灣除了國家代表體育國手將出席參賽，表演團體原本也有「國家隊」。事實上，盜火劇團台日共製的舞台劇《台北筆記》，原本預計參與東京奧運演出，國光劇團《繡襦夢》、《武動三國－她的凝視》，也原定要在東奧期間於東京演出，都是醞釀多時的作品，但都因為疫情而無法順利參與。

《台北筆記》是改編自日本導演平田織佐1994年發表的作品《東京筆記》，他以小津安二郎電影《東京物語》為靈感，以寧靜、緩慢的步調表現日本人內斂情感。中文版本《台北筆記》由平田織佐執導、台灣盜火劇團製作，其中有金鐘獎影后王琄、謝盈萱等20名台灣演員參與。

平田織佐在2017年來台時曾表示，在他的規劃裡，除了《台北筆記》，還有《泰國筆記》、《首爾筆記》、《東京筆記》和《馬來西亞筆記》，預定彙整5部作品，在東京奧運的藝術舞台登場。

《台北筆記》在2017年2月於日本橫濱表演藝術節首演，同年9月在台北藝術節演出。後續盜火劇團也推薦兩名台灣演員陳忻、趙欣怡，於2019年8月前往日本兵庫縣駐村排練《東京筆記》，同年9月在兵庫縣豊岡市城崎國際藝術中心、富山縣利賀村演出，2020年1月在東京吉祥寺演出。

然而，在去年疫情爆發之後，東奧延期一年，原本兩位演員在今年8月到10月也再度受邀到日本與波蘭演出，但考量疫情變化而暫時不參與。

國光劇團的《繡襦夢》始於2015年團隊和日本橫濱能樂堂一起發想的作品，為尋找傳統戲曲突破的可能性，台日雙方耗時3年，汲取中國崑曲、日本舞踊和三味線三大世界文化遺產的特色，編創《繡襦夢》，於2018年在橫濱首演，當時日本知名劇評人大岡淳欣賞完這部作品，接受本報專訪時表示：「就歷史意義而言，這個作品為傳統戲曲找到新未來。」同時他也大膽評析：「崑曲的未來，在台灣有許多發揮的空間。」

國光劇團原本預計在2020年東京奧運時，於東京再度重演《繡襦夢》，同時藝術總監王安祈也再另外規劃了一部新作《武動三國－她的凝視》，故事以劉備的夫人、孫權的妹妹孫尚香為主角，敘說三國故事，去年主視覺畫面，孫尚香一角的穿著，並非傳統京劇扮相，而是以日本電玩人物造型，化身成戰鬥力高張的女打仔，武功高強，能穿梭不同時空，為自己的人生、婚姻發聲。不過，因為去年疫情嚴峻而延期，今年疫情尚未退去，日本觀眾暫時無緣欣賞。